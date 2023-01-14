Войска РФ утром обстреляли Очаков в Николаевской области

Цитата

“Утром, 14 января, с 06:09 враг наносил удары из РСЗО по г. Очаков и Очаковской громаде. В результате чего повреждены окна в многоэтажке, произошло возгорание гаража и двух автомобилей. В результате попаданий реактивных снарядов, на одном из объектов гражданской инфраструктуры произошел пожар. По предварительной информации пострадавших нет. Информация уточняется”, — сообщил Ким.

По его словам, в результате вражеского обстрела поврежден жилой дом в населенном пункте Куцурубской общины. Предварительно, пострадавших нет.

Добавим

Оккупационная армия РФ атаковала утром Харьков. Как сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, россияне дважды попали в Индустриальном районе города.