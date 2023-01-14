Войска РФ утром обстреляли Очаков в Николаевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Оккупационная армия РФ в 6 утра атаковала Очаков и Очаковскую громаду. Как сообщил председатель Николаевской ОГА Виталий Ким на одном из объектов гражданской инфраструктуры произошел пожар, передает УНН. К тому же под вражеским врагом оказалась и Куцурубская громада.
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“Утром, 14 января, с 06:09 враг наносил удары из РСЗО по г. Очаков и Очаковской громаде. В результате чего повреждены окна в многоэтажке, произошло возгорание гаража и двух автомобилей. В результате попаданий реактивных снарядов, на одном из объектов гражданской инфраструктуры произошел пожар. По предварительной информации пострадавших нет. Информация уточняется”, — сообщил Ким.
По его словам, в результате вражеского обстрела поврежден жилой дом в населенном пункте Куцурубской общины. Предварительно, пострадавших нет.
Добавим
Оккупационная армия РФ атаковала утром Харьков. Как сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, россияне дважды попали в Индустриальном районе города.