Херсонская область: оккупанты за сутки нанесли удары 66 раз, есть раненые

Детали

"Российские захватчики 66 раз наносили удары по территории Херсонской области. Мирные города и села области обстреливали из различного вида вооружения – артиллерии, РСЗО, минометов и танков", - сообщил Янушевич.

Херсон, по его словам, россияне атаковали 19 раз. Вражескими снарядами повреждены жилые дома.

"За прошедшие сутки в результате обстрелов армии рф 3 жителя Херсонской области получили ранения различной степени тяжести, погибших нет", - указал глава ОВА.

Дополнение

Оккупационная армия рф 14 января в 6 утра атаковала Очаков и Очаковскую громаду. Как сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, на одном из объектов гражданской инфраструктуры произошел пожар.