Херсонская область: оккупанты за сутки нанесли удары 66 раз, есть раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. За минувшие сутки российские оккупанты 66 раз обстреливали территорию Херсонской области. Целили по гражданской инфраструктуре, три человека ранены. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegram, передает УНН.
Детали
"Российские захватчики 66 раз наносили удары по территории Херсонской области. Мирные города и села области обстреливали из различного вида вооружения – артиллерии, РСЗО, минометов и танков", - сообщил Янушевич.
Херсон, по его словам, россияне атаковали 19 раз. Вражескими снарядами повреждены жилые дома.
"За прошедшие сутки в результате обстрелов армии рф 3 жителя Херсонской области получили ранения различной степени тяжести, погибших нет", - указал глава ОВА.
Дополнение
Оккупационная армия рф 14 января в 6 утра атаковала Очаков и Очаковскую громаду. Как сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, на одном из объектов гражданской инфраструктуры произошел пожар.