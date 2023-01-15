Оккупанты ударили по жилому кварталу Херсона: два человека ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. Российские оккупанты нанесли очередной удар по жилому кварталу Херсона. В результате атаки два человека, предварительно, получили ранения. Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Ярослав Янушевич, передает УНН.
Цитата
“Только что российские оккупанты нанесли очередной удар по жилому кварталу Херсона. По предварительной информации, два человека получили ранения, на месте работают спасательные службы”, — написал Ярушевич в своем Телеграм.
Дополнение
13 января российские оккупанты 66 раз обстреливали территорию Херсонской области. Целили по гражданской инфраструктуре, три человека ранены.