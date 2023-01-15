Оккупанты ударили по жилому кварталу Херсона: два человека ранены

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“Только что российские оккупанты нанесли очередной удар по жилому кварталу Херсона. По предварительной информации, два человека получили ранения, на месте работают спасательные службы”, — написал Ярушевич в своем Телеграм.

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13 января российские оккупанты 66 раз обстреливали территорию Херсонской области. Целили по гражданской инфраструктуре, три человека ранены.