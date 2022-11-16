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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

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Окупанти вбили в Україні ще 6 цивільних - ОП

Окупанти вбили в Україні ще 6 цивільних - ОП

Київ • УНН

 • 256682 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. За 15 листопада стало відомо, що через російські атаки на Україну загинуло ще 6 цивільних, ще 17 дістали поранення. Такі дані обласних військових адміністрацій у Telegram опублікував заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, пише УНН.

Деталі

Кількість жертв серед цивільного населення за 15 листопада, за даними Тимошенка:

• Дніпропетровська область - 1 поранений
• Донецька область - 4 загиблих (у т.ч. виявлено 3 вбитих раніше), 7 поранених
• Запорізька область - 1 загиблий
• Київська область - 3 поранених
• Харківська область - 1 поранений
• Херсонська область - 1 поранений
• Хмельницька область - 2 поранених
• місто Київ - 1 загиблий, 2 поранених

Доповнення

Вчора, 15 листопада, внаслідок масштабного ракетного обстрілу українських міст росія завдала шкоди близько 30 об’єктам.

15 листопада російські війська випустили по Україні 96 крилатих ракет, дронів Shahed, "Оріон" та "Орлан".

Українські Національні Новини

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