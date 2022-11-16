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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці
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У Повітряних силах уточнили: росія випустила по Україні 96 ракет і дронів

У Повітряних силах уточнили: росія випустила по Україні 96 ракет і дронів

Київ • УНН

 • 330224 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Вчора, 15 листопада, російські війська випустили по Україні 96 крилатих ракет, дронів Shahed, "Оріон" та "Орлан". Про це в Telegram повідомили Повітряні сили ЗСУ, передає УНН.

Цитата

"За уточненою інформацією, 15 листопада 2022 року окупанти атакували Україну 96-ма крилатими ракетами повітряного та морського базування (Х-101, Х-555, "Калібр"), керованими авіаційними ракетами Х-59, ударними дронами "Shahed-136/131", "Оріон", "Орлан-10", – ідеться у повідомленні.

Деталі

За даними Повітряних сил, ППО збила 75 крилатих ракет Х-101, Х-555 та "Калібр", дві керовані авіаційні ракети Х-59, 10 Shahed-136/131, один безпілотник "Оріон" та один "Орлан-10".

Нагадаємо

15 листопада росія перевершила ракетну атаку на Україну 10 жовтня, коли було випущено 84 ракети.

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