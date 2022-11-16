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В Воздушных силах уточнили: россия выпустила по Украине 96 ракет и дронов

В Воздушных силах уточнили: россия выпустила по Украине 96 ракет и дронов

Киев • УНН

 • 330223 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Вчера, 15 ноября, российские войска выпустили по Украине 96 крылатых ракет, дронов Shahed, "Орион" и "Орлан". Об этом в Telegram сообщили Воздушные силы ВСУ, передает УНН.

Цитата

"По уточненной информации, 15 ноября 2022 года оккупанты атаковали Украину 96 крылатыми ракетами воздушного и морского базирования (Х-101, Х-555, "Калибр"), управляемыми авиационными ракетами Х-59, ударными дронами Shahed- 136/131, "Орион", "Орлан-10", – говорится в сообщении.

Детали

По данным Воздушных сил, ПВО сбила 75 крылатых ракет Х-101, Х-555 и "Калибр", две управляемые авиационные ракеты Х-59, 10 Shahed-136/131, один беспилотник "Орион" и один "Орлан- 10".

Напомним

15 ноября россия превзошла ракетную атаку на Украину 10 октября, когда было выпущено 84 ракеты.

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