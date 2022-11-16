Оккупанты убили в Украине еще 6 гражданских - ОП
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. За 15 ноября стало известно, что из-за российских атак на Украину погибли еще 6 гражданских, еще 17 получили ранения. Такие данные областных военных администраций в Telegram опубликовал заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, пишет УНН.
Детали
Число жертв среди гражданского населения за 15 ноября, по данным Тимошенко:
• Днепропетровская область – 1 ранен
• Донецкая область – 4 погибших (в т.ч. выявлено 3 убитых ранее), 7 раненых
• Запорожская область – 1 погибший
• Киевская область – 3 раненых
• Харьковская область – 1 ранен
• Херсонская область – 1 ранен
• Хмельницкая область – 2 раненых
• город Киев - 1 погибший, 2 раненых
Дополнение
Вчера, 15 ноября, в результате масштабного ракетного обстрела украинских городов россия нанесла ущерб около 30 объектам.
15 ноября российские войска выпустили по Украине 96 крылатых ракет, дронов Shahed, "Орион" и "Орлан".