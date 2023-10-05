Окупанти в Токмаку заборонили людям виходити на роботу
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. В окупованому Токмаку на Запоріжжі людям на кілька днів заборонили виходити на роботу. Також спостерігається виїзд з міста співробітників російської ФСБ. Про це розповів у коментарі Радіо Свобода начальник міської військової адміністрації Олександр Чуб, пише УНН.
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«Всім адмінустановам, комунальним підприємствам, закладам освіти сказали не виходити на роботу протягом двох днів. Без пояснень. Може, провокація буде. Я точно знаю, що деякі ФСБшники виїхали з Токмака, але кажуть нібито до кінця тижня повернуться», – розповів посадовець.
Доповнення
За даними мера окупованого Мелітополя Івана Федорова, навколо Токмака окупанти заливають окопи бетоном та будують нові лінії оборони. У своєму телеграм-каналі він написав, що декілька тижнів тому окупанти почали вивозити органи «влади», заклади освіти, а російські офіцери стали інтенсивно евакуювати свої сім’ї з окупації на Мелітопольському напрямку.