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Окупанти в Токмаку заборонили людям виходити на роботу

Окупанти в Токмаку заборонили людям виходити на роботу

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 жовтня. УНН. В окупованому Токмаку на Запоріжжі людям на кілька днів заборонили виходити на роботу. Також спостерігається виїзд з міста співробітників російської ФСБ. Про це розповів у коментарі Радіо Свобода начальник міської військової адміністрації Олександр Чуб, пише УНН.

Цитата

«Всім адмінустановам, комунальним підприємствам, закладам освіти сказали не виходити на роботу протягом двох днів. Без пояснень. Може, провокація буде. Я точно знаю, що деякі ФСБшники виїхали з Токмака, але кажуть нібито до кінця тижня повернуться», – розповів посадовець.

Доповнення

За даними мера окупованого Мелітополя Івана Федорова, навколо Токмака окупанти заливають окопи бетоном та будують нові лінії оборони. У своєму телеграм-каналі він написав, що декілька тижнів тому окупанти почали вивозити органи «влади», заклади освіти, а російські офіцери стали інтенсивно евакуювати свої сім’ї з окупації на Мелітопольському напрямку.

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