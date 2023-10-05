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Оккупанты в Токмаке запретили людям выходить на работу.

Оккупанты в Токмаке запретили людям выходить на работу.

Киев • УНН

 • 745011 просмотра

Киев. 5 октября. УНН. В оккупированном Токмаке на Запорожье людям на несколько дней запретили выходить на работу. Также наблюдается выезд из города сотрудников российской ФСБ. Об этом рассказал в комментарии Радио Свобода начальник городской военной администрации Александр Чуб, пишет УНН.

Цитата

«Всем админучреждениям, коммунальным предприятиям, учреждениям образования сказали не выходить на работу в течение двух дней. Без объяснений. Может, провокация будет. Я точно знаю, что некоторые ФСБшники выехали из Токмака, но говорят якобы к концу недели вернутся», – рассказал чиновник.

дополнение

По данным мэра оккупированного Мелитополя Ивана Федорова, вокруг Токмака оккупанты заливают окопы бетоном и строят новые линии обороны. В своем телеграмм-канале он написал, что несколько недель назад оккупанты начали вывозить органы «власти», учебные заведения, а российские офицеры стали интенсивно эвакуировать свои семь’й из оккупации на Мелитопольском направлении.

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