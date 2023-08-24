Окупанти поцілили у супермаркет на Донеччині: поранено чотири людини
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Сьогодні російські війська влучили у супермаркет у Кураховому, що на Донеччині. Через це 4 людей отримали поранення. За попередніми даними атака була здійснена зі ствольної артилерії, повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.
Деталі
Сьогодні, 24 серпня, близько 11:00, російські окупанти завдали удару по супермаркету у місті Курахове, де перебували цивільні люди. Внаслідок цього троє місцевих мешканок отримали поранення, одна з яких була врятована з-під завалів.
За попередніми даними, російські війська здійснили атаку зі ствольної артилерії.
Крім того, відомо про ще одне влучання в адміністративну будівлю. Через це сталося загоряння автомобілів поруч. Також пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури, вікна та фасад багатоквартирного житлового будинку.
За цим фактом прокурори вже розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Нагадаємо
Російські окупанти за 22 серпня вбили трьох жителів Донецької області, поранили ще чотирьох.