росіяни вбили ще одного жителя Донеччини, поранено чотирьох - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Російські війська за минулу добу вбили у Донецькій області ще одного жителя. Ще чотирьох людей поранено. Про це повідомив у четвер голова Донецької ОВА Павло Кириленко, пише УНН.
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«За 23 серпня росіяни вбили 1 жителя Донеччини — у Часовому Яру. Ще 4 людини в області за добу дістали поранення», - повідомив Кириленко у Telegram.
Він наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Доповнення
Російські окупанти за 22 серпня вбили трьох жителів Донецької області, поранили ще чотирьох.