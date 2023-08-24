россияне убили еще одного жителя Донетчины, ранены четверо - ОВА

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«За 23 августа россияне убили 1 жителя Донетчины — в Часовом Яру. Еще 4 человека в области за сутки получили ранения», - сообщил Кириленко в Telegram.

Он отметил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Дополнение

Российские оккупанты за 22 августа убили трех жителей Донецкой области, ранили еще четырех.