россияне убили еще одного жителя Донетчины, ранены четверо - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Российские войска за минувшие сутки убили в Донецкой области еще одного жителя. Еще четыре человека ранены. Об этом сообщил в четверг председатель Донецкой ОВА Павел Кириленко, пишет УНН.
Цитата
«За 23 августа россияне убили 1 жителя Донетчины — в Часовом Яру. Еще 4 человека в области за сутки получили ранения», - сообщил Кириленко в Telegram.
Он отметил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Дополнение
Российские оккупанты за 22 августа убили трех жителей Донецкой области, ранили еще четырех.