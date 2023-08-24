Оккупанты попали в супермаркет в Донецкой области: ранены четыре человека
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Сегодня российские войска попали в супермаркет в Курахово, что в Донецкой области. Из-за этого 4 человека получили ранения. По предварительным данным атака была осуществлена из ствольной артиллерии, сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.
Детали
Сегодня, 24 августа, около 11:00, российские оккупанты нанесли удар по супермаркету в городе Курахово, где находились гражданские люди. В результате трое местных жительниц получили ранения, одна из которых была спасена из-под завалов.
По предварительным данным, российские войска осуществили атаку из ствольной артиллерии.
Кроме того, известно о еще одном попадании в административное здание. Из-за этого произошло возгорание автомобилей рядом. Также повреждены объекты критической инфраструктуры, окна и фасад многоквартирного жилого дома.
По данному факту прокуроры уже начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Напомним
Российские оккупанты за 22 августа убили трех жителей Донецкой области, ранили еще четверых.