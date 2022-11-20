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Окупанти посилили атаки на сході після втрати Херсона – WSJ

Окупанти посилили атаки на сході після втрати Херсона – WSJ

Київ • УНН

 • 318034 перегляди

КИЇВ. 20 листопада. УНН. Російські окупанти після відступу з Херсона посилили атаки на сході України. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Wall Street Journal.

Деталі

WSJ пише, що втрата Херсона "стала серйозним ударом для москви". Видання додає, що близько 20 тисяч військових рф, які раніше воювали на Херсонському напрямку, тепер будуть перекинуті на Донбас і приєднаються до нещодавно мобілізованих росіян. 

Військові аналітики також стверджують, що командувач окупаційних військ генерал сергій суровікін "буде перебувати під тиском, щоб досягти результатів на Донбасі після здачі Херсона для створення нових оборонних позицій на східному березі Дніпра".

Нагадаємо 

Російська влада готується продовжити приховану мобілізацію навіть під час осіннього призову. На думку експертів ISW, це створить додаткове навантаження на і так перевантажений російський апарат формування військового резерву.

Українські Національні Новини

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