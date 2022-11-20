Оккупанты усилили атаки на востоке после потери Херсона – WSJ

Детали

WSJ пишет, что потеря Херсона "стала серьезным ударом для москвы". Издание добавляет, что около 20 тысяч военных рф, ранее воевавших на Херсонском направлении, теперь будут переброшены на Донбасс и присоединятся к недавно мобилизованным россиянам.

Военные аналитики также утверждают, что командующий оккупационными войсками генерал сергей суровикин "будет находиться под давлением, чтобы достичь результатов на Донбассе после сдачи Херсона для создания новых оборонных позиций на восточном берегу Днепра".

Напомним

Российские власти готовятся продолжить скрытую мобилизацию даже во время осеннего призыва. По мнению экспертов ISW, это создаст дополнительную нагрузку на и так перегруженный российский аппарат формирования военного резерва.