Окупанти поширюють брехню про ситуацію на ЗАЕС: Залужний поговорив з американським генералом Мілі

Деталі

За словами Залужного, сьогодні відбулася чергова телефонна розмова із Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Отримав запевнення генерала Міллі у непохитній допомозі особисто Президента Джо Байдена, обох палат парламенту та американського народу загалом. Подякував за черговий пакет допомоги від США та послідовну підтримку нашої боротьби за незалежність, повідомив Залужний.

Крім того, Головнокомандувач ЗСУ поінформував про оперативну обстановку по всій лінії фронту.

"Зауважив, що противник поширює дезінформацію щодо ситуації на Запорізькій АЕС, звинувачуючи в її обстрілах українських військових", - додав Залужний.

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Доповнення

Запорізька АЕС захоплена російськими окупантами з 4 березня. Загарбники піддають територію станції обстрілам.