AP: росія заблокувала підсумковий документ конференції ООН про ядерну зброю з критикою окупації ЗАЕС

За даними видання, у документі критикувалося військове захоплення рф найбільшої в Європі атомної електростанції невдовзі після вторгнення російських військ в Україну.

Найбільша атомна станція Європи - Запорізька АЕС.

Деталі

Заступник директора департаменту нерозповсюдження та контролю над озброєннями мзс рф ігор вишневецький, як повідомлється, заявив на відкладеному підсумковому засіданні конференції з розгляду 50-річного договору про нерозповсюдження ядерної зброї, що "на жаль, щодо цього документа немає консенсусу". Він наполягав на тому, що багато країн - не лише росія - не згодні з "цілою безліччю питань" у 36-сторінковій фінальній версії підсумкового документа.

Підсумковий документ вимагав схвалення на конференції всіх країн, які є учасниками договору, спрямованого на стримування поширення ядерної зброї та, зрештою, на досягнення миру без нього.

Посол Аргентини Густаво Злаувінен, президент конференції, сказав, що остаточний проект є його максимальними зусиллями щодо усунення розбіжностей у поглядах і очікувань сторін "для прогресивного результату" в історичний момент, коли "наш світ все більше роздирають конфлікти і, що найбільш тривожно, постійно зростаюча перспектива немислимої ядерної війни".

Доповнення

Запорізька АЕС захоплена російськими окупантами з 4 березня. Загарбники піддають територію станції обстрілам. Про останні - 26 серпня - повідомлялося сьогодні.