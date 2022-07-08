Окупанти "полюють" за шкарпетками бійців ЗСУ: перехоплена розмова

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"У меня дох*рища украинских носков, и я понимаю …какие они пиз*атые. Наши уставные носки… ими я не знаю че… полы мыть. Понимаешь: мы с тобой покупали трекинговые носки по 400 рублей, по 600 рублей… вот у них такие выдают", - каже окупант.

Рашист вихваляється американським камуфляжем, який теж поцупив в українців. Хоча запевняє, що справа не у виробнику.

За його словами, не менш якісне й те, що виробляють для військових в Україні: "Да даже не брать то, что им поставляют, взять то, что их промышленность шьет. Взять их рюкзаки, шлема их. Ну это реально уровень. Просто я не знаю, почему именно так".

Нагадаємо

рф не розраховувала на довгу та виснажливу війну в Україні, тому російських окупантів з нової хвилі прихованої мобілізації не можуть забезпечити індивідуальним екіпіруванням.