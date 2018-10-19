Окупанти обстріляли Золоте-4 з мінометів: Генпрокуратура передасть дані до МКС
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Російсько-терористичні угруповання із мінометів калібру 120 мм обстріляли у Луганській області населений пункт Золоте-4. Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України, передає УНН.
"Генеральною прокуратурою України вчергове задокументовано факт порушення Російською Федерацією та її окупаційною адміністрацією законів та звичаїв війни під час обстрілу м. Золоте-4 Луганської області", - йдеться у повідомленні.
Як зазначили у Генпрокуратурі, 13 жовтня близько 17:00 з тимчасово окупованої території Луганської області російсько-терористичні сили, застосовуючи важку артилерію, усупереч міжнародному гуманітарному праву здійснили прицільний обстріл м. Золоте-4 Попаснянського району Луганської області.
У ході огляду місця події виявлено, що внаслідок артилерійського обстрілу пошкоджено житловий будинок та господарські споруди по вул. Першій Вільній у м. Золоте-4 Попаснянського району. На теперішній час встановлено, що обстріл вівся снарядами калібру 120 мм із м. Первомайськ Луганської області (тимчасово окупована територія).
Прокурорами вживаються заходи щодо встановлення осіб, причетних до вчинення зазначеного злочину.
"Здобуті докази порушення Російською Федерацією та її окупаційною адміністрацією норм міжнародного права буде передано до Міжнародного кримінального суду", - зазначили у Генпрокуратурі.
Нагадаємо, представники незаконних збройних формувань обстріляли контрольний пункт в'їзду-виїзду "Мар’їнка", коли лінію розмежування перетинали громадяни.