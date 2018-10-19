Оккупанты обстреляли Золотое-4 из минометов: Генпрокуратура передаст данные в МУС

"Генеральной прокуратурой Украины в очередной раз задокументирован факт нарушения Российской Федерацией и ее оккупационной администрацией законов и обычаев войны во время обстрела г. Золотое-4 Луганской области", - говорится в сообщении.

Как указали в Генпрокуратуре, 13 октября около 17:00 с временно оккупированной территории Луганской области российско-террористические силы, применяя тяжелую артиллерию, вопреки международному гуманитарному праву осуществили прицельный обстрел г. Золотое-4 Попаснянского района Луганской области.

В ходе осмотра места происшествия установлено, что в результате артиллерийского обстрела повреждены жилой дом и хозяйственные постройки по ул. Первой Свободной в г. Золотое-4 Попаснянского района. В настоящее время установлено, что обстрел велся снарядами калибра 120 мм с г. Первомайск Луганской области (временно оккупированная территория).

Прокурорами принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению указанного преступления.

"Полученные доказательства нарушения Российской Федерацией и ее оккупационной администрацией норм международного права будет передано в Международный уголовный суд", - отметили в Генпрокуратуре.

Напомним, представители незаконных вооруженных формирований обстреляли контрольный пункт въезда-выезда "Марьинка", когда линию разграничения пересекали граждане.