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Бойовики обстріляли КПВВ "Мар’їнка": куля влучила в автомобіль

Бойовики обстріляли КПВВ "Мар’їнка": куля влучила в автомобіль

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Представники незаконних збройних формувань обстріляли контрольний пункт в'їзду-виїзду "Мар’їнка", коли лінію розмежування перетинали громадяни. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу ООС.

"Учора близько 16:00 із терикону на околиці тимчасово окупованого Донецька, ймовірно, снайпером російсько-окупаційних військ здійснено обстріл контрольного пункту в’їзду-виїзду "Мар’їнка" під час його роботи, коли лінію розмежування перетинала значна кількість цивільних людей", – зазначили в штабі ООС.

Повідомляється, що куля калібру 7.62 мм рикошетом від металевої опори накриття влучила в заднє скло однієї з автівок, яка саме перебувала на оформленні в КПВВ.

"На щастя, на задньому сидінні автомобіля нікого не було. Постраждалих немає, прикордонниками вжито заходів щодо забезпечення безпеки громадян та персоналу", – додали у штабі.

Нагадаємо, бойовики здійснили провокаційний обстріл біля КПВВ "Гнутове", на якому ще тривав пропуск громадян. Понад 50 людей евакуювали в укриття.

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