Боевики обстреляли КПВВ "Марьинка": пуля попала в автомобиль

"Вчера около 16:00 с террикона на окраине временно оккупированного Донецка, вероятно, снайпером российско-оккупационных войск осуществлен обстрел контрольного пункта въезда-выезда "Марьинка" во время его работы, когда линию разграничения пересекало значительное количество гражданских лиц", – отметили в штабе ООС.

Сообщается, что пуля калибра 7.62 мм рикошетом от металлической опоры накрытия попала в заднее стекло одной из машин, которая как раз находилась на оформлении в КПВВ.

"К счастью, на заднем сиденье автомобиля никого не было. Пострадавших нет, пограничниками приняты меры по обеспечению безопасности граждан и персонала", – добавили в штабе.

Напомним, боевики совершили провокационный обстрел около КПВВ "Гнутово", на котором еще продолжался пропуск граждан. Более 50 человек были эвакуированы в укрытие.



