Окупанти обстріляли житлові квартали у Лисичанську з важкого озброєння, є жертви - голова ОВА

Цитата

"Приблизно о 6:30 ворог з важкого озброєння відкрив вогонь по житловим кварталам одного з районів Лисичанська. Маємо значні руйнування багатоповерхівок. Інформація стосовно кількості загиблих і поранених уточнюється. Завалів дуже багато", - повідомив Гайдай у Telegram.

За його словами, рятувальники намагаються встигнути врятувати живих.

Доповнення

Сергій Гайдай повідомляв раніше, що у Луганській області внаслідок обстрілів російськими окупантами пошкоджений газопровід високого тиску.