Окупанти обстріляли житлові квартали у Лисичанську з важкого озброєння, є жертви - голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Російські окупанти обстріляли житлові квартали одного з районів Лисичанська з важкого озброєння, є жертви. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай вранці 30 березня, пише УНН.
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"Приблизно о 6:30 ворог з важкого озброєння відкрив вогонь по житловим кварталам одного з районів Лисичанська. Маємо значні руйнування багатоповерхівок. Інформація стосовно кількості загиблих і поранених уточнюється. Завалів дуже багато", - повідомив Гайдай у Telegram.
За його словами, рятувальники намагаються встигнути врятувати живих.
Доповнення
Сергій Гайдай повідомляв раніше, що у Луганській області внаслідок обстрілів російськими окупантами пошкоджений газопровід високого тиску.