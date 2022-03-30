Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено газопровід високого тиску в Лисичанську
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. У Луганській області внаслідок обстрілів російськими окупантами пошкоджений газопровід високого тиску. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, передає УНН.
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Як заявив Гайдай, у другій половині дня 29 березня ворожий снаряд влучив у магістральний газопровід високого тиску діаметром 400 мм в районі Пролетарська.
Внаслідок пошкодження газопроводу без газопостачання залишилися 35 тисяч абонентів Лисичанська, Привілля, Новодружеська, Білогорівки, Золотарівки та Шипилівки.
Згідно з інформацією Гайдая, відновлювальні роботи газовики Лисичанського міжрайонного управління по експлуатації газового господарства розпочнуть сьогодні зранку.
Нагадаємо
Харківські газовики двічі потрапили під обстріли окупантів під час ремонту газопроводу.