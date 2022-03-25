Харківські газовики двічі потрапили під обстріли окупантів під час ремонту газопроводу
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. В одному з передмість Харкова газовики двічі потрапили під обстріли окупантів під час ремонту газопроводу. Про це повідомили у Департаменті житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу ХОВА, передає УНН з посиланням на Харківську ОДА.
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"25 березня спеціалісти АТ "Харківгаз" та АТ "Харківміськгаз" двічі потрапили під обстріли під час ремонту газопроводу в одному з передмість Харкова. Фахівці обох компаній проводили відновлення мережі, що забезпечує газом майже 10 тис. домоволодінь і яку було пошкоджено під час бомбардування ворогом", - йдеться в повідомленні.
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Повідомляється, що не зважаючи на ризик та складнощі робити, спільними зусиллями вдалось завершити ремонт і розпочати пуск газу у будинки.
"Жоден працівник газових компаній не постраждав”, - повідомили в Департаменті.
Зазначається, що в іншому населеному пункті газовики завершили ремонт газопроводу низького тиску і відновили газопостачання для 770 родин.
"Ремонтно-відновлювальні роботи на газогонах у Харкові та області тривають", - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Російські окупанти обстріляли поліклініку з пунктом видачі гуманітарної допомоги у Харкові, четверо загиблих.