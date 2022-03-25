Харьковские газовики дважды попали под обстрелы оккупантов во время ремонта газопровода

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"25 марта специалисты АО "Харьковгаз" и АО "Харьковгоргаз" дважды попали под обстрелы во время ремонта газопровода в одном из пригородов Харькова. Специалисты обеих компаний проводили восстановление сети, что обеспечивает газом почти 10 тыс. домовладений и которое было повреждено во время бомбежки врагом", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что несмотря на риск и сложности делать, совместными усилиями удалось завершить ремонт и начать пуск газа в дома.

"Ни один работник газовых компаний не пострадал”, - сообщили в Департаменте.

Отмечается, что в другом населенном пункте газовики завершили ремонт газопровода низкого давления и восстановили газоснабжение для 770 семей.

"Ремонтно-восстановительные работы на газопроводах в Харькове и области продолжаются", - говорится в сообщении.

Дополнение

Российские оккупанты обстреляли поликлинику с пунктом выдачи гуманитарной помощи в Харькове, четверо погибших.