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Харьковские газовики дважды попали под обстрелы оккупантов во время ремонта газопровода

Киев • УНН

 • 142381 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. В одном из пригородов Харькова газовики дважды попали под обстрелы оккупантов во время ремонта газопровода. Об этом сообщили в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса ХОВА, передает УНН со ссылкой на Харьковскую ОГА.

Харьковские газовики дважды попали под обстрелы оккупантов во время ремонта газопровода

Цитата

"25 марта специалисты АО "Харьковгаз" и АО "Харьковгоргаз" дважды попали под обстрелы во время ремонта газопровода в одном из пригородов Харькова. Специалисты обеих компаний проводили восстановление сети, что обеспечивает газом почти 10 тыс. домовладений и которое было повреждено во время бомбежки врагом", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что несмотря на риск и сложности делать, совместными усилиями удалось завершить ремонт и начать пуск газа в дома.

"Ни один работник газовых компаний не пострадал”, - сообщили в Департаменте.

Отмечается, что в другом населенном пункте газовики завершили ремонт газопровода низкого давления и восстановили газоснабжение для 770 семей.

"Ремонтно-восстановительные работы на газопроводах в Харькове и области продолжаются", - говорится в сообщении.

Дополнение

Российские оккупанты обстреляли поликлинику с пунктом выдачи гуманитарной помощи в Харькове, четверо погибших.

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