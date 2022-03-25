Ворог обстріляв поліклініку з пунктом видачі гуманітарної допомоги у Харкові, четверо загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Російські окупанти обстріляли поліклініку з пунктом видачі гуманітарної допомоги у Харкові, четверо загиблих, повідомили у поліції Харківщини, пише УНН.
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"Внаслідок ранкового обстрілу цивільної інфраструктури з реактивних систем залпового вогню постраждали 7 цивільних осіб, з яких 4 померли", - повідомили у поліції.
Деталі
Як вказано, сталося це сьогодні, близько 7:45. "Силами російської федерації обстріляно міську поліклініку у Основ’янському районі міста, де розташований центр видачі гуманітарної допомоги. Жодного військового об’єкту поруч не знаходиться", - вказали у поліції.
На місці події працює слідчо-оперативна група. Поліцейські документують факт злочину проти українського народу та збирають всі необхідні речові докази для притягнення зловмисників до відповідальності.
Доповнення
У Харкові окупанти обстріляли термінал аеропорту та супермаркет.