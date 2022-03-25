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Враг обстрелял поликлинику с пунктом выдачи гуманитарной помощи в Харькове, четверо погибших

Киев • УНН

 • 139794 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Российские оккупанты обстреляли поликлинику с пунктом выдачи гуманитарной помощи в Харькове, четверо погибших, сообщили в полиции Харьковской области, пишет УНН.

Враг обстрелял поликлинику с пунктом выдачи гуманитарной помощи в Харькове, четверо погибших

Цитата

"В результате утреннего обстрела гражданской инфраструктуры из реактивных систем залпового огня пострадали 7 гражданских лиц, из которых 4 умерли", - сообщили в полиции.

Детали

Как указано, это произошло сегодня, около 7:45. "Силами российской федерации обстреляна городская поликлиника в Основянском районе города, где расположен центр выдачи гуманитарной помощи. Ни одного военного объекта рядом не находится", - указали в полиции.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Полицейские документируют факт преступления против украинского народа и собирают все необходимые вещественные доказательства для привлечения злоумышленников к ответственности.

Дополнение

В Харькове оккупанты обстреляли терминал аэропорта и супермаркет.

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