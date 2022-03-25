У Харкові окупанти обстріляли термінал аеропорту та супермаркет
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Сьогодні вночі у Харкові російські окупанти обстріляли термінал аеропорту та супермаркет "Метро". Про це під час телемарафону повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує УНН.
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Як зазначив Синєгубов, вночі Харків обстріляли 54 рази з артилерії, танків, мінометів та систем реактивного вогню.
Зокрема, вночі обстріляли термінал аеропорту, а зранку – супермаркет "Метро".
Додамо
За словами голови ОВА, на Харківщині ворог застосовував реактивні системи залпового вогню "Град" та "Ураган". Крім того, "Калібр" влучив у житловий центр Харкова, в історичний центр міста.
Також росіяни запускали авіабомби, однак завдяки ЗСУ ворожа авіація саме над Харковомо поки неактивна. Літають лише розвідувальні безпілотники, які теж незабаром знищать.
Нагадаємо
У Харкові російські окупанти зі зброї дальньої дії обстріляли пункт "Нової пошти", біля якого харків’яни отримували гуманітарну допомогу. Загинуло шестеро людей, поранено — 15.