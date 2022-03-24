Окупанти обстріляли пункт гумдопомоги у Харкові: 6 осіб загинуло, 15 поранено
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. У Харкові російські окупанти зі зброї дальньої дії обстріляли пункт "Нової пошти", біля якого харків’яни отримували гуманітарну допомогу. Загинули 6 людей, поранено 15. Про це повідомив голова Харквської ОДА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.
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"У Харкові в районі вулиці Академіка Павлова росіяни зі зброї дальньої дії обстріляли пункт "Нової пошти", біля якого харків’яни отримували гуманітарну допомогу. За попередніми даними, загинули 6 мирних жителів, ще 15 - поранені, їх госпіталізували до лікувальних установ. Кількість жертв встановлюється", - написав Синєгубов.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що на Харків вночі збільшилася кількість атак з далеких відстаней. В Ізюмському районі тривають бої. Внаслідок вчорашніх обстрілів у Харківській області одна людина загинула, що одна отримала поранення.