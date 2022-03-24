На Харківщині тривають бої в Ізюмському районі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. На Харків вночі збільшилася кількість атак з далеких відстаней. В Ізюмському районі тривають бої. Внаслідок вчорашніх обстрілів у Харківській області одна людина загинула, що одна отримала поранення. Про це УНН повідомляє з посиланням на зведення ОВА.
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Наголошується, що захисники Збройних Сил перебувають на своїх позиціях, проривів ворога не відбулося.
Тривають бої в Ізюмському районі. Увечері відбувся обстріл Старого Салтова, є постраждалі та одна людина загибла.
Доповнення
Вночі російські окупанти з кораблів чорноморського флоту рф випустили ракети "Калібр" по центру Харкова.
У Харкові внаслідок дій російських окупантів загинули 294 мирних жителів, серед них - 15 дітей.