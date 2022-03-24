На Харківщині тривають бої в Ізюмському районі

Деталі

Наголошується, що захисники Збройних Сил перебувають на своїх позиціях, проривів ворога не відбулося.

Тривають бої в Ізюмському районі. Увечері відбувся обстріл Старого Салтова, є постраждалі та одна людина загибла.

Доповнення

Вночі російські окупанти з кораблів чорноморського флоту рф випустили ракети "Калібр" по центру Харкова.

У Харкові внаслідок дій російських окупантів загинули 294 мирних жителів, серед них - 15 дітей.