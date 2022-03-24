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Внаслідок дій окупантів у Харкові загинули 294 мирних жителів, серед них - 15 дітей

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. У Харкові внаслідок дій російських окупантів загинули 294 мирних жителів, серед них - 15 дітей. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області, передає УНН.

Внаслідок дій окупантів у Харкові загинули 294 мирних жителів, серед них - 15 дітей

Деталі 

"Із початку російського вторгнення в Харківській області від пекельних атак ворожих сил загинули 294 цивільні особи, серед яких 15 дітей", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські усіх підрозділів надають гуманітарну допомогу громадянам, забезпечують їх усім необхідним для нормальної життєдіяльності, стоять на сторожі їх законних інтересів, відпрацьовують інформацію про підозрілих осіб, оперативно реагують на повідомлення громадян про злочини та правопорушення. Особлива увага спрямована на викриття мародерів, крадіїв, шахраїв та інших порушників закону.

Харківські слідчі ретельно документують наслідки, завдані злочинними діями російської армії.

Нагадаємо 

Від початку війни росії проти України окупанти запустили по цілях понад 1 200 ракет.

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