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Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине
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В результате действий оккупантов в Харькове погибли 294 мирных жителя, среди них - 15 детей

Киев • УНН

 • 100226 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. В Харькове в результате действий российских оккупантов погибли 294 мирных жителя, среди них - 15 детей. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области, передает УНН.

В результате действий оккупантов в Харькове погибли 294 мирных жителя, среди них - 15 детей

Детали

"С начала российского вторжения в Харьковской области от адских атак вражеских сил погибли 294 гражданских, среди которых 15 детей", - говорится в сообщении.

Полицейские всех подразделений оказывают гуманитарную помощь гражданам, обеспечивают их всем необходимым для нормальной жизнедеятельности, стоящих на страже их законных интересов, отрабатывают информацию о подозрительных лицах, оперативно реагируют на сообщения граждан о преступлениях и правонарушениях. Особое внимание направлено на разоблачение мародеров, воров, мошенников и других нарушителей закона.

Харьковские следователи тщательно документируют последствия, причиненные преступными действиями российской армии.

Напомним

С начала войны россии против Украины оккупанты запустили по целям более 1 200 ракет.

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