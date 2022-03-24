Від початку війни росії проти України окупанти запустили по цілях понад 1 200 ракет — Пентагон
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. росія запустила понад 1200 ракет по об’єктах в Україні, але у Пентагоні вважають, що переважна більшість арсеналу ракет “земля-повітря” і крилатих ракет ще перебуває у розпорядженні збройних сил рф. Про це з посиланням на брифінг високопоставленого чиновника з Міністерства оборони США повідомляє ABC News, передає УНН.
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Високопоставлений офіцер заявив, що військові рф “найменше використовують крилаті ракети із запуском у повітрі”, але вони все ще мають “понад 50% того, що вони зібрали до вторгнення".
"Вони все ще мають значну кількість крилатих ракет наземного запуску, балістичні ракети малої дальності та балістичні ракети середньої дальності”, - зауважив він.
Окремо, представник Міністерства оборони США заявив, що Україна орієнтовно “наступного дня” отримає нові партії зброї, яку вони використовують “дуже ефективно”. Раніше такими словами він характеризував Javelins і Stingers.
"Ми вже збираємо запаси в Сполучених Штатах і готуємося відправити їх туди", - сказав чиновник.
Ця партія є частиною нових поставок зброї вартістю 800 мільйонів доларів, про які президент США Джо Байден оголосив минулого тижня після того, як президент України звернувся до американських законодавців.
Нагадаємо
За добу українські військові знищили 11 повітряних цілей окупантів.