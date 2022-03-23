За добу українські військові знищили 11 повітряних цілей окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. За минулу добу наші військові знищили щонайменше 11 повітряних цілей російських окупантів. Про це інформує командування Повітряних сил ЗСУ, передає УНН.
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Вчора, 23 березня, вдалося знищити:
· 7 літаків;
· 1 гелікоптер;
· 1 БпЛА (ОТР);
· 2 крилаті ракети.
"Зенітні ракетні війська Повітряних Сил Збройних Сил України знищили 11 повітряних цілей російських окупантів", - йдеться в повідомленні.
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