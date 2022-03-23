За сутки украинские военные уничтожили 11 воздушных целей оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. За минувшие сутки наши военные уничтожили по меньшей мере 11 воздушных целей российских оккупантов. Об этом информирует командование Воздушных сил ВСУ, передает УНН.
Детали
Вчера, 23 марта, удалось уничтожить:
· 7 самолетов;
· 1 вертолет;
· 1 БпЛА (ОТР);
· 2 крылатые ракеты.
"Зенитные ракетные войска Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожили 11 воздушных целей российских оккупантов", - говорится в сообщении.
Напомним
Под Харьковом сбили российскую крылатую ракету.