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С начала войны россии против Украины оккупанты запустили по целям более 1 200 ракет — Пентагон

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 марта. УНН. россия запустила более 1200 ракет по объектам в Украине, но в Пентагоне считают, что подавляющее большинство арсенала ракет “земля-воздух” и крылатых ракет еще находится в распоряжении вооруженных сил рф. Об этом со ссылкой на брифинг высокопоставленного чиновника из Министерства обороны США сообщает ABC News, передает УНН.

С начала войны россии против Украины оккупанты запустили по целям более 1 200 ракет — Пентагон

Детали

Высокопоставленный офицер заявил, что военные рф “меньше всего используют крылатые ракеты с запуском в воздухе”, но они все еще имеют “более 50% того, что они собрали до вторжения".

"Они все еще имеют значительное количество крылатых ракет наземного запуска, баллистические ракеты малой дальности и баллистические ракеты средней дальности”, - отметил он.

Отдельно, представитель Министерства обороны США заявил, что Украина ориентировочно “на следующий день” получит новые партии оружия, которое они используют “очень эффективно”. Ранее такими словами он характеризовал Javelins и Stingers.

"Мы уже собираем запасы в Соединенных Штатах и готовимся отправить их туда", - сказал чиновник.

Эта партия является частью новых поставок оружия стоимостью 800 миллионов долларов, о которых президент США Джо Байден объявил на прошлой неделе после того, как президент Украины обратился к американским законодателям.

Напомним

За сутки украинские военные уничтожили 11 воздушных целей оккупантов.

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