В Харьковской области продолжаются бои в Изюмском районе
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. На Харьков ночью увеличилось количество атак с дальних расстояний. В Изюмском районе продолжаются бои. В результате вчерашних обстрелов в Харьковской области один человек погиб, один получил ранения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сводку ОВА.
Детали
Отмечается, что защитники Вооруженных Сил находятся на своих позициях, прорывов врага не произошло.
Продолжаются бои в Изюмском районе. Вечером произошел обстрел Старого Салтова, есть пострадавшие и один человек погиб.
Дополнение
Ночью российские оккупанты из кораблей черноморского флота рф выпустили ракеты "Калибр" по центру Харькова.
В Харькове в результате действий российских оккупантов погибли 294 мирных жителя, среди них - 15 детей.