В Харьковской области продолжаются бои в Изюмском районе

Детали

Отмечается, что защитники Вооруженных Сил находятся на своих позициях, прорывов врага не произошло.

Продолжаются бои в Изюмском районе. Вечером произошел обстрел Старого Салтова, есть пострадавшие и один человек погиб.

Дополнение

Ночью российские оккупанты из кораблей черноморского флота рф выпустили ракеты "Калибр" по центру Харькова.

В Харькове в результате действий российских оккупантов погибли 294 мирных жителя, среди них - 15 детей.