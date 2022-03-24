З кораблів чорноморського флоту рф окупанти випустили ракети по центру Харкова
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Вночі російські окупанти з кораблів чорноморського флоту рф випустили ракети "Калібр" по центру Харкова. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує УНН.
Цитата
"За минулу добу росіяни нанесли 44 удари, активізувались РСЗВ "Град" та "Ураган" - 140 разів. По центру міста окупанти із кораблів чорноморського флоту рф випустили ракети "Калібр", — зазначив Синєгубов.
Додамо
За словами Синєгубова, ввечері 23 березня окупанти обстріляли Стару Салтівку, сьогодні зранку — Золочів, є постражалі. Також тривають бої в Ізюмському районі.
Голова Харківської ОВА нагадав, що Циркунівський сільський голова Микола Сікаленко досі перебуває в полоні ворога. Окупанти викрали його з власного будинку два дні тому.
Нагадаємо
Під час обстрілу окупантів у Старому Салтові загинула секретар селищної ради Галина Курсачова.