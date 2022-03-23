Харківщина: під час обстрілу окупантів у Старому Салтові загинула секретар селищної ради
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. У Старому Салтові, Харківська область, загинула секретар селищної ради. Як повідомили у Харківській ОВА, Галина Курсачова була смертельно поранена уламком внаслідок ворожого обстрілу 23 березня, передає УНН.
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За даними ОВА, Галина Курсачова більшість життя пропрацювала директором дитячого садка у Старому Салтові, була депутаткою місцевої ради, близько року тому зайняла посаду секретаря Старосалтівської селищної ради.
Сьогодні під час ворожого обстрілу вона отримала смертельне поранення, коли намагалася дістатися укриття.
В Харківській ОВА висловили щирі співчуття рідним, близьким Галини Курсачової.
"Обіцяємо, що зробимо все, аби російські загарбники понесли найжорсткіше покарання за кожну жертву розв'язаної ними війни", - додали в ОВА.