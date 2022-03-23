Харьковщина: во время обстрела оккупантов в Старом Салтове погибла секретарь поселкового совета
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. В Старом Салтове, Харьковская область, погибла секретарь поселкового совета. Как сообщили в Харьковской ОВА, Галина Курсачева была смертельно ранена обломком в результате вражеского обстрела 23 марта, передает УНН.
Детали
По данным ОВА, Галина Курсачева большую часть жизни проработала директором детского сада в Старом Салтове, была депутаткой местного совета, около года назад заняла должность секретаря Старосалтовского поселкового совета.
Сегодня во время вражеского обстрела она получила смертельное ранение, когда пыталась добраться до укрытия.
В Харьковской области выразили искренние соболезнования родным, близким Галины Курсачевой.
"Обещаем, что сделаем все, чтобы русские захватчики понесли самое жесткое наказание за каждую жертву развязанной ими войны", - добавили в ОВА.