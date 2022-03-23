Харьковщина: во время обстрела оккупантов в Старом Салтове погибла секретарь поселкового совета

Детали

По данным ОВА, Галина Курсачева большую часть жизни проработала директором детского сада в Старом Салтове, была депутаткой местного совета, около года назад заняла должность секретаря Старосалтовского поселкового совета.

Сегодня во время вражеского обстрела она получила смертельное ранение, когда пыталась добраться до укрытия.

В Харьковской области выразили искренние соболезнования родным, близким Галины Курсачевой.

"Обещаем, что сделаем все, чтобы русские захватчики понесли самое жесткое наказание за каждую жертву развязанной ими войны", - добавили в ОВА.