Из кораблей черноморского флота рф оккупанты выпустили ракеты по центру Харькова
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Ночью российские оккупанты с кораблей черноморского флота рф выпустили ракеты "Калибр" по центру Харькова. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует УНН.
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"За прошлые сутки россияне нанесли 44 удары, активизировались РСЗО "Град" и "Ураган" - 140 раз. По центру города оккупанты с кораблей черноморского флота рф выпустили ракеты "Калибр", - отметил Синегубов.
Добавим
По словам Синегубова, вечером 23 марта оккупанты обстреляли Старую Салтовку, сегодня утром — Золочев, есть пострадавшие. Также продолжаются бои в Изюмском районе.
Председатель Харьковской ОВА напомнил, что Циркуновский сельский голова Николай Сикаленко до сих пор находится в плену врага. Оккупанты похитили его из собственного дома два дня назад.
Напомним
Во время обстрела оккупантов в Старом Салтове погибла секретарь поселкового совета Галина Курсачова.