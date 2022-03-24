Из кораблей черноморского флота рф оккупанты выпустили ракеты по центру Харькова

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"За прошлые сутки россияне нанесли 44 удары, активизировались РСЗО "Град" и "Ураган" - 140 раз. По центру города оккупанты с кораблей черноморского флота рф выпустили ракеты "Калибр", - отметил Синегубов.

Добавим

По словам Синегубова, вечером 23 марта оккупанты обстреляли Старую Салтовку, сегодня утром — Золочев, есть пострадавшие. Также продолжаются бои в Изюмском районе.

Председатель Харьковской ОВА напомнил, что Циркуновский сельский голова Николай Сикаленко до сих пор находится в плену врага. Оккупанты похитили его из собственного дома два дня назад.

Напомним

Во время обстрела оккупантов в Старом Салтове погибла секретарь поселкового совета Галина Курсачова.