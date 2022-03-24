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Из кораблей черноморского флота рф оккупанты выпустили ракеты по центру Харькова

Киев • УНН

 • 211668 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Ночью российские оккупанты с кораблей черноморского флота рф выпустили ракеты "Калибр" по центру Харькова. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует УНН.

Из кораблей черноморского флота рф оккупанты выпустили ракеты по центру Харькова

Цитата

"За прошлые сутки россияне нанесли 44 удары, активизировались РСЗО "Град" и "Ураган" - 140 раз. По центру города оккупанты с кораблей черноморского флота рф выпустили ракеты "Калибр", - отметил Синегубов.

Добавим

По словам Синегубова, вечером 23 марта оккупанты обстреляли Старую Салтовку, сегодня утром — Золочев, есть пострадавшие. Также продолжаются бои в Изюмском районе.

Председатель Харьковской ОВА напомнил, что Циркуновский сельский голова Николай Сикаленко до сих пор находится в плену врага. Оккупанты похитили его из собственного дома два дня назад.

Напомним

Во время обстрела оккупантов в Старом Салтове погибла секретарь поселкового совета Галина Курсачова.

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