Оккупанты обстреляли пункт гумпомощи в Харькове: 6 человек погибли, 15 ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. В Харькове российские оккупанты из оружия дальнего действия обстреляли пункт "Новой почты", возле которого харьковчане получали гуманитарную помощь. Погибли 6 человек, ранены 15. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синєгубов в Telegram, пишет УНН.
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"В Харькове в районе улицы Академика Павлова россияне из оружия дальнего действия обстреляли пункт "Новой почты", возле которого харьковчане получали гуманитарную помощь. По предварительным данным, погибли 6 мирных жителей, еще 15 - ранены, их госпитализировали в лечебные учреждения. Количество жертв устанавливается", - написал Синегубов.
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Ранее сообщалось, что на Харьков ночью увеличилось количество атак с дальних расстояний. В Изюмском районе продолжаются бои. В результате вчерашних обстрелов в Харьковской области один человек погиб, один получил ранения.