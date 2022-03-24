Оккупанты обстреляли пункт гумпомощи в Харькове: 6 человек погибли, 15 ранены

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"В Харькове в районе улицы Академика Павлова россияне из оружия дальнего действия обстреляли пункт "Новой почты", возле которого харьковчане получали гуманитарную помощь. По предварительным данным, погибли 6 мирных жителей, еще 15 - ранены, их госпитализировали в лечебные учреждения. Количество жертв устанавливается", - написал Синегубов.

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Ранее сообщалось, что на Харьков ночью увеличилось количество атак с дальних расстояний. В Изюмском районе продолжаются бои. В результате вчерашних обстрелов в Харьковской области один человек погиб, один получил ранения.