В Харькове оккупанты обстреляли терминал аэропорта и супермаркет

Детали

Как отметил Синегубов, ночью Харьков 54 раза обстреляли из артиллерии, танков, минометов и систем реактивного огня.

В частности, ночью обстреляли терминал аэропорта, а утром - супермаркет "Метро".

Добавим

По словам главы ОВА, в Харьковской области враг применял реактивные системы залпового огня "Град"и " Ураган". Кроме того, "Калибр" попал в жилой центр Харькова, в исторический центр города.

Также россияне запускали авиабомбы, однако благодаря ВСУ вражеская авиация именно над Харьковом пока неактивная. Летают только разведывательные беспилотники, которые тоже вскоре уничтожат.

Напомним

В Харькове российские оккупанты из оружия дальнего действия обстреляли пункт "Новой почты", возле которого харьковчане получали гуманитарную помощь. Погибли шесть человек, ранены — 15.