В результате вражеских обстрелов поврежден газопровод высокого давления в Лисичанске

Детали

Как заявил Гайдай, во второй половине дня 29 марта вражеский снаряд попал в магистральный газопровод высокого давления диаметром 400 мм в районе Пролетарская.

В результате повреждения газопровода без газоснабжения остались 35 тысяч абонентов Лисичанска, Приволье, Новодружеска, Белогоровки, Золотаревки и Шипиловки.

Согласно информации Гайдая, восстановительные работы газовики Лисичанского межрайонного управления по эксплуатации газового хозяйства начнут сегодня утром.

Напомним

Харьковские газовики дважды попали под обстрелы оккупантов во время ремонта газопровода.