В результате вражеских обстрелов поврежден газопровод высокого давления в Лисичанске
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. В Луганской области в результате обстрелов российскими оккупантами поврежден газопровод высокого давления. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, передает УНН.
Детали
Как заявил Гайдай, во второй половине дня 29 марта вражеский снаряд попал в магистральный газопровод высокого давления диаметром 400 мм в районе Пролетарская.
В результате повреждения газопровода без газоснабжения остались 35 тысяч абонентов Лисичанска, Приволье, Новодружеска, Белогоровки, Золотаревки и Шипиловки.
Согласно информации Гайдая, восстановительные работы газовики Лисичанского межрайонного управления по эксплуатации газового хозяйства начнут сегодня утром.
Напомним
Харьковские газовики дважды попали под обстрелы оккупантов во время ремонта газопровода.