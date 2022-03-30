Оккупанты обстреляли жилые кварталы в Лисичанске из тяжелого вооружения, есть жертвы - глава ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Российские оккупанты обстреляли жилые кварталы одного из районов Лисичанска из тяжелого вооружения, есть жертвы. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай утром 30 марта, пишет УНН.
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"Примерно в 6:30 враг из тяжелого вооружения открыл огонь по жилым кварталам одного из районов Лисичанска. Имеем значительные разрушения многоэтажек. Информация о количестве погибших и раненых уточняется. Завалов очень много", - сообщил Гайдай в Telegram.
По его словам, спасатели пытаются успеть спасти живых.
Дополнение
Сергей Гайдай сообщал ранее, что в Луганской области в результате обстрелов российскими оккупантами поврежден газопровод высокого давления.