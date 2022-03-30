Оккупанты обстреляли жилые кварталы в Лисичанске из тяжелого вооружения, есть жертвы - глава ОВА

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"Примерно в 6:30 враг из тяжелого вооружения открыл огонь по жилым кварталам одного из районов Лисичанска. Имеем значительные разрушения многоэтажек. Информация о количестве погибших и раненых уточняется. Завалов очень много", - сообщил Гайдай в Telegram.

По его словам, спасатели пытаются успеть спасти живых.

Дополнение

Сергей Гайдай сообщал ранее, что в Луганской области в результате обстрелов российскими оккупантами поврежден газопровод высокого давления.