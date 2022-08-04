Окупанти обстріляли Торецьк на Донеччині: восьмеро загиблих, серед поранених діти
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Сьогодні вдень російські окупанти обстріляли Торецьк Донецької області – восьмеро загиблих та четверо поранених, серед яких троє дітей. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує УНН.
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"8 загиблих, 4 поранених – такі наслідки обстрілу Торецька, який росіяни здійснили сьогодні близько 11 години. Серед чотирьох поранених – три дитини", – написав Кириленко.
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За попередньою інформацією, стріляли з артилерії. Влучили у зупинку громадського транспорту, де на той момент було скупчення людей.
Крім того, рашисти пошкодили церкву та поранили священика. Також пошкодили навколишні багатоповерхівки.
"Щодня російські окупанти б’ють по цивільним – щодня ми маємо загиблих та поранених. Всі, хто досі залишається на Донеччині, наражають себе на смертельну небезпеку! Звертаюся до всіх жителів області: не перетворюйте себе на російську мішень! Евакуюйтеся вчасно!" – закликав голова ОВА.
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