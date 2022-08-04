Оккупанты обстреляли Торецк в Донецкой области: восемь погибших, среди раненых дети
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Сегодня днем российские оккупанты обстреляли Торецк в Донецкой области – восемь погибших и четверо раненых, среди которых трое детей. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует УНН.
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"8 погибших, 4 раненых – такие последствия обстрела Торецкого, который россияне совершили сегодня около 11 часов. Среди четырех раненых – три ребенка", – написал Кириленко.
Детали
По предварительной информации, стреляли из артиллерии. Попали в остановку общественного транспорта, где на тот момент было скопление людей.
Кроме того, рашисты повредили церковь и ранили священника. Также повредили окрестные многоэтажки.
"Ежедневно российские оккупанты бьют по гражданским – ежедневно мы имеем погибших и раненых. Все, кто до сих пор остается в Донецкой области, подвергают себя смертельной опасности! Обращаюсь ко всем жителям области: не превращайте себя в российскую мишень! Эвакуируйтесь вовремя!" – призвал глава ОВА.
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