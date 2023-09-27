Окупанти обстріляли прикордоння Сумщини 36 разів: пролунало 228 вибухів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Протягом середи росіяни здійснили 36 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 228 вибухів. Про це повідомляє Сумська ОВА, пише УНН.
Деталі
Обстрілів зазнали Краснопільська, Білопільська, Юнаківська, Миколаївська, Хотінська, Великописарівська, Есманська, Середино-Будська громади.
-
- Великописарівська громада: здійснено скидання запальних зарядів з БпЛА (5 вибухів), з БпЛА скинуто 8 снарядів типу ВОГ. Крім того зафіксовано мінометний обстріл (6 вибухів), артобстріли (9 вибухів) та обстріл з АГС (50 вибухів). Також ворожий гелікоптер здійснив пуски 14 ракет типу НУРС.
-
- Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (45 вибухів) та артилерії (8 вибухів). Також зафіксовано атаку дрона-FPV «камікадзе» (3 вибухи).
-
- Есманська громада: були мінометні обстріли (15 вибухів).
-
- Юнаківська громада: здійснено обстріл з САУ (10 вибухів).
-
- Миколаївська громада: зафіксовано артилерійський обстріл (5 вибухів).
-
- Середино-Будська громада: ворог бив з мінометів (17 вибухів) та артилерії (4 вибухи).
-
- Хотінська громада: 5 мін скинули росіяни на територію громади.
-
- Білопільська громада: здійснено обстріл з міномету (20 вибухів).
-
Нагадаємо
Російські війська вночі обстріляли дві громади у Сумській області. Обстрілів, як повідомляється, зазнали Краснопільська та Середино-Будська громади.