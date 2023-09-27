Оккупанты обстреляли приграничье Сумщины 36 раз: прозвучало 228 взрывов
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. В течение среды россияне совершили 36 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 228 взрывов. Об этом сообщает Сумская ОВА, пишет УНН.
Детали
Обстрелам подверглись Краснопольская, Белопольская, Юнаковская, Николаевская, Хотинская, Великописаревская, Эсманская, Середино-Будская громады.
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- Великописаревская громада: осуществлен сброс зажигательных зарядов с БпЛА (5 взрывов), с БпЛА сброшено 8 снарядов типа ВОГ. Кроме того зафиксировано минометный обстрел (6 взрывов), артобстрелы (9 взрывов) и обстрел из АГС (50 взрывов). Также вражеский вертолет совершил пуски 14 ракет типа НУРС.
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- Краснопольская громада: враг бил из минометов (45 взрывов) и артиллерии (8 взрывов). Также зафиксирована атака дрона-FPV «камикадзе» (3 взрыва).
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- Эсманская община: были минометные обстрелы (15 взрывов).
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- Юнаковская община: совершен обстрел из САУ (10 взрывов).
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- Николаевская громада: зафиксирован артиллерийский обстрел (5 взрывов).
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- Середино-Будская громада: враг бил из минометов (17 взрывов) и артиллерии (4 взрыва).
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- Хотинская громада: 5 мин сбросили россияне на территорию громады.
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- Белопольская громада: осуществлен обстрел из миномета (20 взрывов).
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Напомним
Российские войска ночью обстреляли две общины в Сумской области. Обстрелам, как сообщается, подверглись Краснопольская и Середино-Будская громады.